أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات من أجل تحرير وحماية دونباس، فيما يصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو في إطار جولة تهدف لتخفيف تبعات الأزمة.
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المصدر : RT