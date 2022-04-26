 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ62 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات من أجل تحرير وحماية دونباس، فيما يصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو في إطار جولة تهدف لتخفيف تبعات الأزمة.

ميدانيا

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ردود الفعل

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المصدر : RT