لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ62

لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ62

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات من أجل تحرير وحماية دونباس، فيما يصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو في إطار جولة تهدف لتخفيف تبعات الأزمة.

ميدانيا

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دونيتسك: قوات كييف تقصف مدينة غورلوفكا في دونيتسك

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قديروف يعلن القضاء على أعداد كبيرة من النازيين والاستيلاء على صواريخ “جافيلين” الأمريكية في أوكرانيا

حاكم بيلغورود الروسية: إصابات جراء القصف على بلدة جورافلوفكا

الخارجية الأمريكية توافق على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار لأوكرانيا

الدفاع الروسية: قوات كييف زرعت الألغام على الطرق في نيكولاييف لمنع إجلاء المدنيين

موسكو: النازيون يواصلون احتجاز 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا

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وارسو تقر بتسليم دبابات لكييف

بوليانسكي: الإعلام الغربي بدأ يتداول تقارير تؤكد براءة روسيا من أحداث بوتشا

موسكو تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحضير كييف لاستفزازات بأسلحة محظورة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 محطات تحويل لسكك حديد أوكرانية تنقل عبرها أسلحة غربية

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المصدر : RT