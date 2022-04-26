الأرجنتين – اعتبر نجل الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، أن والده هو أعظم من لمس كرة القدم على الإطلاق ولا تجوز مقارنته بأي لاعب آخر، حتى وإن كان مواطنه ليونيل ميسي.

وقال دييغو مارادونا جونيور في تصريحات لراديو “ديل بلاتا”: أكن لميسي الكثير من الاحترام والتقدير، إنه الأفضل في هذه الفترة من التاريخ، وليس الأفضل على الإطلاق.

وتابع نجل الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا: أعتقد أن لا أحد سيصل للمستوى الذي وصل له أبي”.

وقال نجل مارادونا عن ميسي: “كنت سعيدا حينما أحرز لقب “كوبا أميركا”، لقد أخرس العديد من الألسنة، الأمر كان صعبا أن تمتلك ميسي في فريقك لعدة سنوات ولا يمكنك الاستمتاع به”.

وأضاف دييغو مارادونا جونيور: “ميسي هو أفضل إنسان لعب كرة القدم، لكن أبي لم يكن إنسانا”.

يذكر أن دييغو جونيور ولد في 20 سبتمبر 1986، وهو الأكبر من بين خمسة أشقاء اعترف بهم مارادونا مع دالما (33 عاما) وجيانا (32 عاما) من زوجته السابقة كلاوديا فيلافينيي، وجانا (24 عاما) من علاقة مع فاليريا سابالين، ودييغو فرناندو (7 سنوات) نجل صديقته الاخيرة فيرونيكا أوجيدا.

كانت دالما وجيانا على مدى سنوات الطفلتين الوحيدتين اللتين اعترف بهما مارادونا. كانت كلاوديا فيلافينيي التي كان يعرفها في سن الخامسة عشرة، صديقته الأولى وزوجته الوحيدة قبل طلاقهما في عام 2003.

واستغرق مارادونا 29 عاما للاعتراف بدييغو جونيور الذي أنجبه مع الإيطالية، كريستينا سيناغرا، وولد قبل أشهر قليلة من ولادة دالما.

المصدر: وكالات