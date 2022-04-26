فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، أكدت الصحة الفلسطينية “استشهاد المواطن أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر”.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” قد كشفت في وقت سابق عن “إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، بجنوب مدينة أريحا”.

وأفادت نقلا عن مصادر أمنية بأن “قوة خاصة إسرائيلية “مستعربين”، اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي”.

المصدر: RT + “صفا”