أستراليا – رأت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، أنه “من المرجح جدا” أن ترسل الصين قوات إلى جزر سليمان، بعد توقيع البلدين اتفاقية أمنية “مبهمة”.

وفي معرض ردها على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تطلب الصين إرسال قوات إلى جزر سليمان خلال العام المقبل، أوضحت كارين أندروز لإذاعة “4 بي سي” قائلة: “إن ذلك مرجح جدا”، معتبرة أنه “من المرجح أن يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه الصين في منطقة المحيط الهادئ”.

وأضافت أندروز: “من الواضح أن بكين تدرك جيدا أننا في خضم حملة انتخابات فدرالية الآن..نحن نتحدث عن تدخل سياسي وهو يتخذ أشكالا عديدة”، حيث أعلنت جزر سليمان وبكين الثلاثاء الماضي عن توقيع اتفاقية أمنية “مبهمة”، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا، المجاورة للأرخبيل، من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.

هذا وحاول رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، طمأنة واشنطن وكانبيرا بأن الاتفاق مع الصين لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية، لكنه لم ينشر النسخة النهائية للاتفاق، في حين أن نسخة من مسودة الاتفاق كانت قد سربت الشهر الماضي وسببت صدمة في أستراليا لتضمنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

المصدر: “فرانس برس”