ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج الإثنين بمقر الوزارة مع رئيس وأعضاء لجنة إعداد مدونة السلوك للشركات، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشركات بالوزارة، لاستعراض الأعمال المنجزة باللجنة والآلية المتبعة في استكمال مهامها وللإطلاع على أحكام المدونة والمبادئ التي تقوم عليها.

الحويج وجّه بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة إعداد مدونة السلوك بتضمين أحكام خاصة تحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وأحكام أخرى تعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي.

يُشار إلى أن مدونة السلوك تتضمن مجموعة من القواعد والقيم التي تضمن الشفافية والنزاهة بقطاع الشركات ومحاربة الفساد وضبط سلوكيات إداراتها والعاملين بها.

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