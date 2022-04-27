قطر – ألحق نادي الدحيل القطري هزيمة ساحقة بنادي سباهان أصفهان الإيراني (5-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل خماسية الفريق القطري كل من الكيني مايكل أولونجا هدفين في الدقيقتين (10 و35)، والبلجيكي إدميلسون جونيور ثنائية أيضا عند الدقيقتين (41 و90)، والتونسي فرجاني ساسي هدفا في الدقيقة 49.

أما ثنائية الفريق الإيراني فقد حملت توقيع لاعبيه محمد نجاد مهدي وسيروش رافي في الدقيقتين (20، و81) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على استاد الملك عبدالله في مدينة بريدة السعودية.

وتربع الدحيل على عرش صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وكان ضمن مبكرا تأهله إلى الدور السادس عشر للبطولة.

في حين تجمد رصيد سباهان أصفهان عند 7 نقاط، وبقي في المركز الثالث ليود البطولة رسميا.

ويحتل نادي التعاون السعودي المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط أيضا، وتأكد بذلك تأهله رسميا إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام باختاكور الأوزبكييوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT