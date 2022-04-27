سوريا – تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: “حوالي الساعة 00:41 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا، مستهدفا بعض النقاط (لم يوضح طبيعتها) في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأوضح المصدر أنه “يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حيال الأمر.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمجموعات “الإرهابية” التابعة لإيران التي تتمركز في عدة مواقع بسوريا.

وكالات