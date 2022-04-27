مصر – أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن: “عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة من 2013 وحتى الآن بلغ 3277 شهيدا، إضافة إلى 12 ألف و280 مصابا”.

وأضاف: “والمصاب هنا هو الذي أصيب إصابة تعقيه عن العودة مرة أخرى”.

وأضاف الرئيس المصري في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: “أذكر هذا الآن، لأنني أتحسب وأخاف بعد الموضوع ما استقر في سيناء، الناس تنسى ما تنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية، وتفجير أبراج الكهرباء وغيره، ده تمن دفعناه كلنا.. البلد دي دفعت تمن كبير جدا علشان تصل إلى ما نحن فيه، والوضع اللي إحنا فيه حاليا به طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر”.

وأكمل الرئيس المصري: “لما أقول سقوط 3277 شهيدا يعني أن 3277 أسرة مصرية تتألم وستتألم طول ما هم موجودين، ودول دفعوا الثمن علشان البلد تعيش، ولما نخلص إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات التي كانت موجودة واللي وضعوها في مناطق كتير في رفح والشيخ زويد والعريش، يمكن أن نعلن وقتها تطهير وانتهاء الإرهاب في سيناء”.

المصدر: اليوم السابع