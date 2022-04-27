ليبيا – التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بعدد من رؤساء أقسام اللغة الفرنسية ومن يمثلها في جامعات سبها، وطرابلس، ومصراتة، وبنغازي، ودرنة، وطبرق، بالإضافة إلى مدرسة دانة الدرة الفرنسية.

العقوري استمع إلى ملاحظات ووجهات نظر المشاركين وأبرز التحديات التي تواجه تعليم اللغة الفرنسية، وأهمها إعادة تدريس اللغة الفرنسية للمدارس.

وأكد أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية لتعزيز علاقات ليبيا الخارجية بالنظر إلى دول الجوار الناطقة بالفرنسية، وإن ذلك سيساهم في تطوير العلاقات التجارية والثقافية والعلمية مع الدول الفرانكوفونية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في مختلف المجالات.

كما شدد على حرص لجنة الخارجية على عودة تعليم اللغة الفرنسية للمدارس وحلحلة أي عراقيل تواجه ذلك، وعبر عن تطلعه لإدخال تعليم اللغة الفرنسية ضمن برامج المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية نظرًا للحاجة لدبلوماسيين ليبيين يتحدثون اللغة الفرنسية باعتبارها أحد أهم اللغات في السياسة والدبلوماسية.

وأشار إلى أهمية تعليم لغات الدول التي ترتبط بمصالح مشتركة مع ليبيا مثل الإسبانية والإيطالية والتركية والروسية والألمانية ط، مقدمًا شكره وتقديره لجميع المشاركين على مجهوداتهم المبذولة رغم كل الصعوبات.

وأكد على دعم لجنة الخارجية لهذا الأمر من خلال متابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف لتعزيز التعاون العلمي مع فرنسا وبقية الدول الناطقة بالفرنسية مشيرًا إلى ضرورة اهتمام الجامعات بتنظيم المناسبات الثقافية والدورات التدريبية التي تستهدف التعريف باللغة الفرنسية.

وفي الختام أعرب عن حرصه على استمرار التواصل والتنسيق بخصوص هذا الموضوع المفيد والمهم.