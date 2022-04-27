روسيا – أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الناتو أرسل مستشاريه العسكريين إلى أوكرانيا، بهدف دفع كييف نحو حل مشكلة دونباس بالقوة والدخول في نزاع مسلح مع موسكو.

ولفت باتروشيف، في اجتماع اليوم حول القضايا الأمنية في جنوب روسيا، الانتباه إلى أن أوكرانيا وقعت اعتبارا من 2014 تحت الرقابة الخارجية الكاملة من جانب الولايات المتحدة، وتم تزويدها بأسلحة حديثة بشكل مكثف من جانب دول الناتو.

وأضاف باتروشيف: “أرسلت دول الناتو، مستشاريها العسكريين ومدربيها بهدف واحد – إعداد نظام كييف لمشكلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالقوة، وإثارة مواجهة مسلحة مع روسيا”.

المصدر: تاس