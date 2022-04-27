ليبيا – بحث رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا مع كبار المسؤولين في العاصمة الأمريكية واشنطن الجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “تواصلت اليوم مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي”.

وأضاف باشاآغا أن “ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل”.