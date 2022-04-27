بعد مزاعم إنفاق عائلته آلاف الدولارات على الطعام.. بينيت: سأدفع من حسابي الشخصي

بعد مزاعم إنفاق عائلته آلاف الدولارات على الطعام.. بينيت: سأدفع من حسابي الشخصي

إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أنه من الآن فصاعدا سيدفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب هذا الأمر.

وقال بينت، إنه توصل إلى قرار دفع مصروفات عائلته على وجبات الطعام بنفسه بعد الاستماع إلى انتقادات بشأن الأمر، مشيرا إلى أنه “على الرغم من أن سلوكنا كان متوافقا مع القواعد، إلا أنني على دراية بالشعور الذي نشأ لدى الجمهور”.

وأضاف بينيت: “لطالما اعتقدت أن الاستماع إلى النقد ليس عدم احترام، بل على العكس إنه حق”، قائلا: “لذلك، أبلغت موظفي مكتبي أنه من الآن فصاعدا، سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلتي من حسابي الشخصي”.

وكشف تحقيق سابق في الشؤون المالية، أن عائلة بينيت تنفق آلاف الدولارات من أموال دافعي الضرائب كل شهر على نفقات منزلية مختلفة، بما في ذلك الطعام.

المصدر: i24 news