ليبيا – اعتبر سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني أن غياب الاعتناء بقضايا الأمة الإسلامية وإهمال الناس لها أمرًا خطيرًا جدًا.

الغرياني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه حتى الإنفاق على هذه القضايا لا يكاد يذكر من عامة الناس.

وتابع: “وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يجمع أصحابه ويحثهم على الإنفاق في سبيل الله، هذا غير آيات القرآن الكثيرة التي تنزلت في ذلك”.

وأضاف: ” ليَتَفَقد كل أحد أهله وأقاربه ومن يَلُونه، وليبين لهم في مجالسهم هذه القضايا ووجوب دعم المجاهدين في فلسطين، حتى يدفعوا المحتل عن ديار المسلمين وثالث الحرمين”.