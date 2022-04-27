بلغاريا – أعلنت وزارة الطاقة البلغارية أن شركة “غاز بروم” الروسية أعلنت أنها ستوقف إمداد بلغاريا بالغاز اعتبارا من منتصف هذه الليلة بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “شركة “غازبروم” أخطرت شركة “بولغاراز” بأنها ستوقف إمدادها بالغاز اعتبارا من 27 أبريل”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع أبريل الجاري عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين من الدول غير الصديقة.

ويفرض النظام الجديد على المشترين إجراء عمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد إلى حساب لدى “غاز بروم بنك”، والذي يقوم بعد ذلك بتحويلها إلى الروبل في البورصة، لتتم بعدها التسوية النهائية مع المورد بالعملة الروسية.

المصدر: “تاس” + RT