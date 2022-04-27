ليبيا – تابعت 3 تقارير إخبارية تطورات ملف المهاجرين غير الشرعيين المحاولين عبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقًا من الأراضي الليبية باتجاه القارة الأوروبية.

التقارير التي نشرها القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “شينخوا” الصينية وصحيفة “ذا فويس” الغامبية وموقع “جاوا كرونكل” الإخباري الهندي الناطقان بالإنجليزية وتابعتها وترجمت أبرز مضامينها صحيفة المرصد، نقلت عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحيبها بالإفراج عن 35 مهاجر غير شرعي.

وأضافت المنظمة: إن هؤلاء تم احتجازهم في مركز عين زارة جنوب العاصمة طرابلس بينهم نساء وأطفال فيما تلقوا مساعدات طبية ونقدية، مؤكدة أنها تعتقد ضمانها إطلاق سراح 129 شخصًا حتى الآن هذا العام الذي شهد إنقاذ 4 آلاف و215 مهاجرًا غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيابينهم 390 امرأة و 172 قاصرًا.

إلى ذلك أكدت التقارير قيام القائمين على الرابطة الغامبية للمهاجرين العائدين طوعًا من ليبيا إلى بلادهم بزيارة وزير الخارجية الغامبي “مامادو تانجارا” لإطلاعه على جهودهم وتنسيقهم مع المنظمة الدولية للهجرة، لإعادة مئات المهاجرين الغامبيين لديارهم بسبب الصعوبات وسوء المعاملة.

وقدم القائمون على الرابطة شرحًا تفصيليًا لمحنتهم ومحنة أولئك الموجودين في ليبيا الذين يقبعون حاليًا في السجون ومراكز الاحتجاز التي تضمنت قصصًا مفجعة مليئة بالسجن والاتجار والاختطاف والاغتصاب وسوء المعاملة، ما حتم عملها لعدم إعادة الاندماج والاستقرار بسهولة لهؤلاء.

وطالب القائمون على الرابطة الحكومة الغامبية بدعمها ديبلوماسيًا من خلال تعيين مسؤول اتصال منها في العاصمة طرابلس لتتمكن من خلاله من الوصول إلى مختلف السجون ومراكز الاحتجاز، وهو ما أبدى “تانجارا” استعداده لتلبيته لتمكين الرابطة من اقليام بمهامها.

وفي سياق ذي صلة، نقلت التقارير عن السفير البنغالي في ليبيا “أس أم شميم أو زمان” تأكيده اعتقال القوات الأمنية في العاصمة طرابلس 542 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم من بنغلاديش، مشيرًا إلى التمكن من التواصل مع 240 منهم حتى الآن من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ترجمة المرصد – خاص