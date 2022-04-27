ليبيا – صرح المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة تعليقًا على تأجيل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زيارته إلى تونس.

حمودة أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إن هذه الزيارة ما زالت طور التنسيق وسيحدد موعد قريب لها، مشيرًا إلى أن حجم الوفد المصاحب للدبيبة كبير إذ يضم مسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية في حكومة تصريف الأعمال.

وأضاف حمودة إن هذا أمر طبيعي نظرًا لحجم الملفات المشتركة وعمق العلاقة بين البلدين، مشيرًا في سياق منفصل إلى أن إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس خطوة مهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على استعادة دور ليبيا الدولي ورفع التمثيل الديبلوماسي للدول الصديقة والفاعلة كافة وإعادة فتح مقراتها.