روسيا – أعرب رئيس الاتحاد الروسي للتنس شاميل تاربيشيف، عن أمله في أن يحصل مواطنه دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا، على وقت للتعافي من عملية جراحية خضع لها، قبل بدء بطولة “رولان غاروس”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، عن شاميل تاربيشيف قوله: “انتهت عملية التعافي، والآن نحن بحاجة إلى التأهيل ببطء وبطريقة هادئة. بما أنني لاعب كرة قدم وأعرف إصابات كرة القدم وفترات إعادة التأهيل، إذا وكما قلت، آمل أن يتمكن مدفيديف من اللعب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس”.

يذكر أن دانييل مدفيديف خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة فتق في أوائل أبريل، ووفقا لتوقعات الأطباء، سيستغرق غيابه عن الملاعب لفترة من شهر إلى شهرين، أما بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس” في الفترة من 22 مايو إلى 5 يونيو القادمين.

المصدر: وكالات