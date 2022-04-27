لبنان – علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس على حادثة “زورق الموت” في طرابلس، رافضا إلقاء التهم جزافا قبل إنجاز التحقيق.

وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنيا تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الأنظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل”.

ورفض إلقاء التهم جزافا قبل إنجاز التحقيق، مشددا على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص.

وأكد أنه ستتم متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، مشددا على “وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا إلى ما حصل في عرض البحر، إضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة”.

وتابع قائلا: “ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف”.

المصدر: lebnanon 24