الكويت – أعرب عدد من النواب الكويتيين عن غضبهم وتنديدهم بما صدر عن النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري مما وصف بتهديدات ضد الكويت.

وكان الحيدري قد وجه كلمة إلى خفر السواحل الكويتي قال فيها بلهجة غاضبة: “إلى خفر السواحل الكويتي إذا لم تتأدبوا فنحن سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة”.

هذا التصريح أثار مواقف مستنكرة من قبل أعضاء في مجلس الأمة الكويتي “البرلمان”، حيث طالب النائب عبد الكريم الكندري من وزارة خارجية بلاده “باستدعاء السفير العراقي لدى البلاد وتسليمه رسالة احتجاج ضد تهديدات النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري تجاه الكويت”.

ونقلت صحيفة الرأي عن الكندري قوله في هذا الشأن: “على الخارجية الكويتية استدعاء السفير العراقي، وتسليمه رسالة احتجاج ضد تهديدات النائب العراقي علاء الحيدري تجاه الكويت، في حال عدم قيام الحكومة العراقية بإجراء اتجاهه، فلابد من اتخاذ موقف تصعيدي ديبلوماسي”، فيما رد النائب خالد المونس على نظيره العراقي بقوله: “على النائب العراقي الذي أراد أن يتكسب.. أن يتأدب بالخطاب”.

أما النائب عبد الله المضف فرأى أن “الجنون الانتخابي يدفع نائبا في البرلمان العراقي ليجتر من عقد الماضي البغيض”، مضيفا في هذا السياق قوله: “وعموما نحن دولة لها حريتها وسيادتها التي يجب ان تحترم وعلى العراق أن يتصدى لأصوات النشاز”.

ونقل عن النائب الكويتي أحمد مطيع تشديده على رفض مثل هذه “التصريحات العدائية ‏التي أطلقها النائب العراقي ‏علاء الحيدري ووجهها إلى ‏الكويت وإلى قوات خفر السواحل الكويتية ‏الذين يتصدون لعمليات التسلل داخل حدودنا البحرية”.

وطالب هذا النائب هو الآخر وزير خارجية بلاده “باستدعاء السفير العراقي ‏وإبلاغه برسالة صارمة ‏برفض هذه التهديدات، مشددا بقوله: “لن نساوم على أمن وأمان الوطن”.

المصدر: الراي