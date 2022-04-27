ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فرج زيدان إن الإيعاز لمهرب البشر المطلوب دوليًا عبد الرحمن الميلادي الشهير بـ”البيدجا” بالقبض على سفينة وتوجيه تهمة لها بسرقة وتهريب النفط قبالة سواحل غرب ليبيا واحتجازها في ميناء طرابلس هي عبارة عن عملية دعائية من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للتعامل معه بعد ذلك.

زيدان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن عملية القبض مفبركة، فـ البيدجا متهم حقيقي بتهريب النفط إلى مالطا وجنوب إيطاليا، لافتًا إلى أن الدبيبة يعمل على تحسين صورته قبل استخدامه والتحالف معه كما حدث مع باقي المليشيات المتطرفة لتقوية طرفة ضد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا ومنع دخوله طرابلس.

وتابع زيدان حديثه: “الشخص ما زال يمارس التهريب حتى الآن إلى الدول الأوروبية وتم توجيه انتقادات كبيرة للدبيبة بسبب الصمت على أفعال البيدجا”، لافتًا إلى أن هذا “المليشياوي” البيدجا لا يعبأ بمطالبات دول الجوار أو المجتمع الدولي بالقبض عليه بسبب حمايته من الدبيبة والإعلام الموالي له من تيار الإخوان.

زيدان أشار إلى أن إعلام تيار الإخوان “الإرهابي” يعمل الآن على تحسين صورته ونشرها بأنه الحامي والمدافع عن قوت الليبيين من أجل وضعه في مكانة أخرى بجانب الدبيبة بعد اتفاقه مع مفتي الإخوان المعزول.