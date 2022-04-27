ليبيا – أجرى موقع “صدى البلد” الإخباري المصري مقابلة صحفية مع وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان بشأن نشاطات الوزارة ومن بينها ما يتم في ليبيا.

المقابلة التي تابعت صحيفة المرصد ما يخص ليبيا منها تطرق خلالها سعفان لمنظومة الربط الإلكتروني المصري الليبي التي تم التوافق عليها في الـ20 من ديسمبر الماضي مع وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة للمشاركة بإعادة إعمار ومشاريع عودة الحياة.

وأضاف سعفان إن وزارته بدأت في العمل على إعداد هذه المنظومة على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الماضي لتنظيم تنقل الأيدي العمالة بين البلدين وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وتابع سعفان إن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء كانت مهن حرفية أو تخصصية أو إدارية لأن الليبيين شرعوا بالفعل في إعادة بناء وإعمار بلدهم وبالتالي فالأعداد المتوقعة للعمالة المصرية كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين فضلا عن التقارب الجغرافي.

وبين سعفان إن الأعداد المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا كبيرة ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك فكل هذه العوامل تجعل أن التقديرات تذكر بالملايين مؤكدا إن العابد أعلن مؤخرا عن حاجة مبدئية لمليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة .

وأوضح سعفان إن ما يتعلق بتدريب العمال يختلف من مهنة إلى أخرى ومن عامل إلى عامل آخر ما قاد للاتفاق على آلية للاعتراف بالخبرات المتراكمة لدى العديد من العمال وإعداد اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة المتوقع سفرها وتدريب وتأهيل بعض العمالة الجديدة أو المهن التي يتطلب لها مهارات حديثة محددة.

وأشار سعفان إلى وجود العديد من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارته في مصر فضلا عن مشاركة القطاع الخاص مبينا أنه تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين برئاسته والعابد واللجنة الفنية التابعة لها وعقد عدة جلسات لها في طرابلس والقاهرة.

وبحسب سعفان ناقشت اللجنتان آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها وإجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي مع مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة.

ووفقا لسعفان تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا متطرقا لقيام الجانب الليبي بطلب استقدام عمالة في القطاع الطبي والعزوف عن التقديم على هذه الوظائف بسبب انخفاض الرواتب التي تم تحديدها ما قاد لمناقشة الجانب الليبي بشأن ضرورة تحديد حد أدنى للأجور.

وأضاف سعفان أن هذا الحد يختلف وفقا لكل وظيفة أو مجال بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.