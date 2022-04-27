ليبيا – شهد فندق المهاري في العاصمة طرابلس ختام فعاليات الصالون الحواري الأول لوزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الصالون حمل عنوان “آفاق التأهيل والتشغيل في سوق العمل الليبي 2020-2025” وتم تنظيمه تحت شعار “تحديد المسارات والأهداف والشركاء”، بمشاركة خبراء ومستشارين من قطاعات ذات علاقة وأصحاب مصلحة ومدراء إدارات ومكاتب الوزارة.

واستعرض الصالون المسارات التنفيذية للخطة العامة للوزارة ومشاريعها ومبادرتها التي تهدف لتنظيم سوق العمل وتدريب وتأهيل وتشغيل الباحثين عن العمل.