إنجلترا – صب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، غضبه على الجزائري رياض محرز لعدم تمريره الكرة خلال هجمة مرتدة للفريق السماوي في مواجهته ضد ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وباغت مانشستر سيتي ضيفه بالتقدم بهدفين مبكرين، بعدما وقع كيفين دي بروين على الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وعزز غابريل جيسوس من تقدم الفريق الإنجليزي بإضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 11.

وأتيحت لـ”السيتي” فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 26 وقتل المباراة تماما، وذلك من هجمة مرتدة سريعة، انطلق من خلالها محرز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، لكنه سدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم بقليل.

وأثارت تلك الفرصة غضب غوارديولا، الذي انفعل بشدة وعاتب محرز لـ”أنانيته” وتفضيله التسديد بدل تمرير الكرة إلى زميله فيل فودين الذي كان وحيدا أمام مرمى الريال وفي موقف جيد.

والمثيرة أنه بعد تضييع محرز لتلك المحاولة، تمكن ريال مدريد من تذليل الفارق بتسجيله الهدف الأول عن طريق كريم بنزيما.

وبعدها نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثالث عن طريق فودين في الدقيقة 53، ثم عاد الريال وقلص الفارق مجددا بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأعاد بيرناردو سيلفا الفارق إلى هدفين في الدقيقة 74، إلا أن بنزيما أبى إلا أن تنتهي المباراة بخسارة فريقه بفارق هدف واحد فقط (3-4)، حيث سجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث للريال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين في الرابع من الشهر المقبل، في معقل الريال ملعب “سانتياغو برنابيو”.

المصدر: RT