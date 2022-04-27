فون دير لاين: قرار روسيا قطع إمدادات الغاز غير مبرر وغير مقبول ومستعدون لمواجهته

فون دير لاين: قرار روسيا قطع إمدادات الغاز غير مبرر وغير مقبول ومستعدون لمواجهته

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعقدون اليوم الأربعاء محادثات طارئة بشأن الغاز في أعقاب قرار روسيا قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

وقالت فون دير لاين في بيان لها إن إعلان شركة “غازبروم” يعد “محاولة أخرى من روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز”.

وانتقدت فون دير لاين ما وصفته بالخطوة “غير المبررة وغير المقبولة” التي تؤكد “عدم إمكانية الاعتماد على روسيا كمورد للغاز”، وقالت إن اجتماع مجموعة تنسيق الغاز منعقد، وإن دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة مستعدة لمواجهة قرارات روسيا.

وأضافت أن “الدول الأعضاء وضعت خطط طوارئ لمثل هذا السيناريو. نحن نحدد الاستجابة المنسقة للاتحاد الأوروبي، كما سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين تدفقات بديلة”.

وكان شركة “غازبروم” الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي.

المصدر: أ ف ب