فيينا – في رسالة مفتوحة وجهوها إلى قادة إيران والولايات المتحدة، دعا قادة أوروبيون سابقون واشنطن وطهران إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني.

ونصت الرسالة التي وقع عليها قادة أوروبيون سابقون، وهم أعضاء في شبكة القيادة الأوروبية ومجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على الآتي: ”

“نكتب للإعراب عن قلقنا المتزايد من أن المفاوضات لاستعادة الامتثال الإيراني لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وعودة الولايات المتحدة إليها، يبدو أنها دخلت فترة من الركود الذي يهدد بإلغاء التقدم الحقيقي والمرحب الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة نحو استعادة إنجاز في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية وهو أمر حاسم للسلم والأمن الدوليين.

في الوقت الذي أصبح فيه التعاون عبر الأطلسي أكثر أهمية للرد على “الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا” -على حد وصفهم- سيكون من الخطأ الفادح للقادة الأمريكيين والأوروبيين أن يضيعوا فرصة نزع فتيل أزمة نووية في الشرق الأوسط.

كانت خطة العمل الشاملة المشتركة ناجحة..أدت الدبلوماسية المستمرة متعددة الأطراف، التي شارك فيها العديد من الموقعين أدناه شخصيا، إلى التوصل إلى اتفاق يعزز أهدافنا المشتركة في مجال عدم الانتشار. الحفاظ على فوائد صفقة تحد من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ، ووضع حد أقصى لمستويات التخصيب ، وتمديد الجدول الزمني لتكديس المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح محتمل – كل ذلك تحت المراقبة الساهرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية – هي الأسباب التي دفعت الحكومات الأوروبية إلى رفض قرار إدارة ترامب المتهور بالتخلي عن الصفقة دون بديل قابل للتطبيق، وعملت بجد لإبقاء الصفقة على قيد الحياة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018.

الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة لأكثر من عامين بعد هذا الانسحاب، القائمة على “الضغط الأقصى” وحده، لم تسفر إلا عن تصعيد نووي، وخلاف إقليمي خطير، وحرمان اقتصادي للشعب الإيراني..يمكن اليوم قياس تركة هذا الخطأ الاستراتيجي بأطنان اليورانيوم المخصب التي تراكمت لدى إيران منذ ذلك الحين، بما في ذلك اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من الأسلحة، وهي تدور في آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة..وفي الإطار الزمني المتضائل بسرعة لإيران للوصول إلى قدرة اختراق..حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حق العودة المتبادلة، من قبل الولايات المتحدة وإيران، إلى التزامات كل منهما بموجب اتفاق 2015 بمثابة تصحيح ضروري للمسار.

منذ أبريل 2021، عملت المفاوضات في فيينا بشق الأنفس، ولكن بشكل مثمر، على صياغة مسودة وثيقة من شأنها عكس التقدم النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية التي فرضتها خلال إدارة ترامب والتي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة. كما قال جوزيب بوريل من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر: “النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة”.

هناك نوعان من السيناريوهات المحتملة في المستقبل..في إحداها، تظهر الولايات المتحدة بسرعة قيادة حاسمة ومرونة مطلوبة لحل القضايا المتبقية من الخلاف السياسي (وليس النووي) مع طهران..من ناحية أخرى، يدخل الطرفان في حالة من الجمود المدمر الذي لن يخدم مصالح أي من الطرفين، ويخاطر بالتحول إلى دائرة من التوتر النووي المتزايد، ويتم مواجهته حتماً من خلال المزيد من تطبيق الأدوات القسرية.

نحن نعلم أن السياسات المتعلقة بهذه القضية صعبة، لا سيما فيما يتعلق بموضوعات مثل تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية، والتي يقال إنها آخر نقاط الخلاف العالقة..في حين أن التفاصيل، بالطبع، على صانعي السياسة الأمريكيين تحديدها، فإننا نعتقد أن هناك طرقا لتوفير مزايا مكافحة الإرهاب من التصنيف الحالي مع استمرار تلبية طلب إيران المحدد – ونعتبر أنه من الضروري استكشافها بالكامل..من جانبها، لا ينبغي لإيران أن تتوقع من اتفاق نووي أن يعالج مجالات الخلاف الأوسع بين طهران وواشنطن..يحتاج كلا الجانبين إلى الاقتراب من هذه المرحلة الأخيرة من المفاوضات على أساس أن التداعيات الاستراتيجية للفشل ستكون خطيرة وعميقة.

بناء على خبرتنا الطويلة في الدبلوماسية وفن الحكم، نرى صفقة ممكنة بشكل بارز..بعد أن اقتربنا من مسافة قريبة، نحث بايدن والقيادة الإيرانية على إبداء المرونة في معالجة قضية ذات أهمية حيوية لنظام عدم الانتشار العالمي والاستقرار الإقليمي، وأن نرى هذه المفاوضات تصل إلى خاتمة ناجحة.

تم التوقيع على هذه الرسالة المفتوحة من قبل أعضاء شبكة القيادة الأوروبية وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية وأعضاء مجلس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. إنهم يوقعون بصفتهم الشخصية، وهذا لا يمثل الموقف المؤسسي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية”.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الموقعين:

من التشيك: جان كافان، وزير الخارجية السابق، والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة التشيكية السلوفاكية الإيرانية.

من الدنمارك: موجينز ليكيتوفت، وزير الخارجية السابق ورئيس الجمعية العامة السبعين للأمم المتحدة.

من فرنسا: جيرار أرو، الممثل الدائم السابق لفرنسا لدى الأمم المتحدة، والمدير العام السابق للشؤون السياسية والأمنية.

ميشيل دوكلوس، سفير سابق ومستشار خاص، معهد مونتين (باريس).

جان دافيد ليفيت، الممثل الدائم السابق لفرنسا لدى الأمم المتحدة.

جنرال القوات الجوية (متقاعد) برنارد نورلين، القائد السابق لقيادة الدفاع الجوي وقيادة القتال الجوي.

من ألمانيا: وولفجانج إيشينجر، السفير السابق ورئيس مؤتمر ميونخ للأمن.

يوشكا فيشر، وزير الخارجية السابق ونائب المستشار السابق.

أنجيلا كين، الممثلة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.

كارستن دي فويغت، الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية الألمانية الروسية في البوندستاغ والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

الجنرال (متقاعد) كلاوس نومان رئيس الدفاع الألماني السابق والرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو.

من بريطانيا: “آر تي” هون بوب أينسوورث، وزير الدفاع الأسبق.

السير توني برينتون، السفير السابق لدى روسيا الاتحادية.

اللورد (ديس) براون من ليديتون، وزير الدفاع السابق ورئيس شبكة القيادة الأوروبية، والعديد من المسؤولين.

كما وقع على الرسالة العديد من القادة السابقين في عدة دول أوروبية.

المصدر: RT