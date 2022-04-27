أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا باستهداف المرافق العسكرية ومواقع القوات الأوكرانية، فيما يصعد الغرب جهوده لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة والمعدات الحربية.
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المصدر : RT