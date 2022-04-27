دبي – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اختتام مبادرة “المليار وجبة” بحصيلة قياسية.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال الشيخ محمد بن راشد: “نختتم بحمدالله حملة “المليار وجبة” بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد..ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة..نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل”.

وأضاف بن راشد: “حملة المليار وجبة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات، وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره وسط تحديات غذائية يشهدها العالم..أشكر جميع من ساهم وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم ..حفظ الله الإمارات ..وحفظ الله شعب الإمارات”.

المصدر: RT