السودان – ذكر مصدر سوداني مطلع أن حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية التي وقعت مؤخرا بين العرب وغير العرب في إقليم دارفور غرب السودان، تجاوزت الـ200 قتيل.

وأضاف خميس عبد الله أبكر والي غرب دارفور، أن القتال الذي اندلع يوم الأحد في بلدة كرينك أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 103 آخرين.

وأشار إلى أن المهاجمين تغلبوا على قوة أمنية مشتركة في البلدة، مما أدى إلى انسحابها.

وقال أبكر في مقطع مصور “هذه جريمة .. جريمة ضد الإنسانية”، مضيفا أن البلدة دمرت بما في ذلك مؤسساتها الحكومية.

وضرح بأن أعدادا كبيرة من الميليشيات العربية المعروفة باسم “الجنجويد” اقتحمت البلدة فجر الأحد بالأسلحة الثقيلة بهدف الانتقام.

وبين خميس عبد الله أبكر أيضا أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة خلفت ثمانية قتلى وأكثر من عشرين جريحا.

وأكد أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية المدنيين في غرب دارفور، وأشار إلى أن الجيش نشر لواء في الولاية لينضم إلى قوة حماية مدنية متمركزة بالفعل في كرينك.

واندلعت الاشتباكات، وهي من أكثر المعارك دموية في المنطقة في السنوات الأخيرة، جراء مقتل اثنين من الرعاة العرب يوم الخميس خارج كرينك، على بعد 80 كيلومترا شرق جنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

ووصلت أعمال العنف في نهاية المطاف إلى جنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يوم الأحد وتعرض المستشفى الرئيسي للهجوم.

كما وقع إطلاق نار داخل المنشأة بما في ذلك قسم الطوارئ، وقتل أحد الموظفين وتم إجلاء العاملين الصحيين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود الخيرية.

المصدر: أ ب