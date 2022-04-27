مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة القضايا الراهنة.

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: “من هذا المنطلق أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة والمساعى المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذى يحمل كل معانى الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهج الله في تسير هذا الكوكب الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض”.

وأوضح السيسي أنه “لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا، فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي، وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى”.

المصدر: اليوم السابع