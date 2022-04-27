ليبيا – نقل تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عن مصدر ديبلوماسي مصري قوله إن العلاقات بين مصر والجزائر على المحك بسبب ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الأمر يأتي على خلفية الخلافات الكبيرة بين القاهرة والجزائر في وجهات النظر بشأن الملف الليبي مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين أصيبوا بالصدمة من استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف التقرير أن هذا اللقاء لم يكن يهدف إلى إقناع الدبيبة بتسليم السلطة إلى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا بل لدعمه لا سيما بعد أن لجأ الأول مؤخرا إلى دعم الجزائر مستغلا رفضها تمديد المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء انتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب التقرير فقد تحولت القضية إلى صراع مصري جزائري على الأراضي الليبية إذ يدعم كل طرف حكومة من الحكومتين، مشيرًا إلى أن ما يزعج القاهرة هو انسجام موقف الجزائر مع نظيره الصادر عن البعثة الأممية.

ترجمة المرصد – خاص