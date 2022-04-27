مصر – علق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد حملة الهجوم عليه عقب قرار منع صلاة “التهجد” ووصفه بـ”اليهودي”.

وكتب وزير الأوقاف: “اللهم إني قد احتسبت ما يصيبني من أذى عندك.. اللهم إن كنت تعلم صدق نيتي معك وحرصي على خدمة دينك فأعني على ذلك وتقبله مني يا أكرم الأكرمين”.

وتعرض وزير الأوقاف المصري لموجة من الهجوم الحاد، بعد رفض قراراته الأخيرة بشأن منع الاعتكاف في المساجد، وكذلك صلاة التهجد حيث طالب البعض بإقالته وتم وصفه بـ”اليهودي”.

وتم تعديل القرار أمس، حيث قرر وزير الأوقاف، عودة صلاة التهجد في المساجد، ليلة 27 من رمضان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بعدما كانت ممنوعة تماما.

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أوضح أن القرارات السابقة هي قرارات اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح، وكذلك وزارة الصحة، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في مصر لا يسمح بالاعتكاف في المساجد مطلقا، لأنه يترتب عليه زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا.

المصدر: القاهرة 24