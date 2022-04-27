إيران – وصل وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، صباح الیوم الأربعاء إلی طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد حمدرضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وستشمل المباحثات الإيرانية الصينية، آخر التطورات الدولية والإقليمية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين ورفع مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات إيرانية