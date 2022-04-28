الهند – أفادت صحيفة “آسيا تايمز” إن رفض الهند فرض عقوبات ضد روسيا، وقرارها اعتماد الروبل في التبادل التجاري مع روسيا فاجأ الولايات المتحدة، مشيرة إلى مدى التقارب بين وسكو ونيودلهي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن الاختلافات بين واشنطن ونيودلهي في تقييم الأحداث وتباين مواقفهما من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تعكس توجها إقليميا نحو مزيد من التقارب بين روسيا والهند والصين.

وأضافت الصحيفة أن “موقف الهند مثل صدمة للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن “الهند ترفض التخلي عن حليفها القديم روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، وبدلا من دعم العقوبات الأمريكية، طورت نيودلهي أدوات تحويل واستثمار للعملة المحلية للتجارة مع روسيا بالروبل والروبية”.

وقال كاتب المقال إن البيت الأبيض نفسه يدفع البلدان للتعاون (مع روسيا) من خلال الهروب “المهين” من أفغانستان وعدم القدرة على حل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح الكاتب أن مثل هذه التصرفات من جانب الولايات المتحدة، تدفع القوى الآسيوية الثلاث (روسيا والهند والصين) إلى التعامل بنفسها لحل المشاكل، مشيرا إلى أن “نيودلهي باتت على قناعة بأن الصداقة مع أمريكا مثل برميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة”.

المصدر: آسيا تايمز