برلين – أعلنت ألمانيا والنمسا استعدادهما للدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسية، بعد أن أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا، لرفضهما الدفع بعملتها المحلية.

وكشف المستشار النمساوي كارل نيهامر، في تصريحات إعلامية، عن القرار الذي تم بالاتفاق مع إلى شركة الطاقة النمساوية “OMV”، حسبما نقلت تقارير محلية الأربعاء.

بدورها، قالت شركة الطاقة الألمانية “يونيبر” إن خطة الدفع بالروبل لروسيا “لا تتعارض مع العقوبات” المفروضة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح المدير المالي لـ”يونيبر” تينا توميلا، في إفادة صحفية، إنه “بموجب خطة الدفع الجديدة، نعتقد أنه تم الوفاء بعقود التوريد مع روسيا”.

وصباح الأربعاء، أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، أنها أوقفت شحنات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب رفضهما دفع ثمن الواردات بالروبل.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “الدول غير الصديقة” يجب أن تدفع الآن مقابل إمدادات الغاز بالروبل بعد أن جمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصول عملات البنك المركزي الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبموجب أوامر بوتين، يتعين على الدول الغربية فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لدفع ثمن الغاز.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

الأناضول