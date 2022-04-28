ليبيا – التقى فريق العمل الاقتصادي والاستشاري بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال برئاسة أحمد الأحجل أمس الأربعاء مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحضور عضو الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري.

اللقاء بحث بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال مسارات متعددة مثل تنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي، والاستفادة من التجربة المالطية في مجال الأعمال الريادية.

وأكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية الليبية المالطية بما يفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء الذي جري بمقر السفارة المالطية بطرابلس التطرق لإمكانية تنظيم الأسبوع الليبي المالطي يشمل برامج وأنشطة متنوعة بما في ذلك ترتيب اجتماع يضم مجلس أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال في ليبيا، وكذلك رجال وسيدات الأعمال في مالطا.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص مشروعات جديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين.