ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي بصفة القائد الأعلى للجيش محمد المنفي برئيس أركان الرئاسي الفريق أول الركن محمد الحداد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الحداد قدم للمنفي إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركان النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية ليبيا.

وأضاف البيان إن الحداد استعرض الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية فيما أكد المنفي دعمه الكامل لرئاسة أركان الرئاسي حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.