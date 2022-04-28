ليبيا – بحث وزيرا الاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج وعلي العابد خلق فرص عمل للباحثين عنه من المدرجة أسمائهم.

بيان صحفي صدر عن وزارة الاقتصادة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا يأتي ضمن الخارطة الاستثمارية بالوزارة وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب توائم متطلبات سوق العمل والمشاريع المستهدف إقامتها في كافة القطاعات.

وناقش الجانبان آلية التعاون لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية في دعم سوق العمل من خلال حاضنات ومراكز الأعمال في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة الذي يوفر الدعم الفني اللازم ومنها الحاضنة التكنولوجية التي تعمل على التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وتوافق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بشأن برامج تأهيل وتدريب للباحثين تناسب متطلبات سوق العمل وخلق فرص لهم من خلال المشاريع المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي توفر فرص عمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية.

وتابع البيان إن هذا كله تم التوافق بشأنه إضافة الى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمالة الوافدة بما يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.