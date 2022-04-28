السعودية.. أرباح البنوك تصعد 22.5 بالمئة في الربع الأول 2022

السعودية.. أرباح البنوك تصعد 22.5 بالمئة في الربع الأول 2022

الرياض – صعدت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 بنوك)، خلال الربع الأول من العام الحالي، 22.5 بالمئة إلى 14.7 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، وفق مسح استند إلى إفصاحات البنوك.

وكانت البنوك السعودية المدرجة في البورصة سجلت صافي أرباح 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2021.

ويضم القطاع البنكي السعودي 10 بنوك محلية مدرجة، بعد اندماج بنكي السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الأول، وكذلك المجموعة المالية “سامبا” والبنك الأهلي، بالإضافة إلى فروع لـ15 بنكا أجنبيا.

وبحسب مسح استند على إفصاحات البنوك على موقع البورصة، ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خلال الربع الأول بنسبة 32.1 بالمائة إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وحقق “البنك الأهلي” أعلى حصة من أرباح القطاع بنسبة 30.6 بالمائة، فيما سجل مصرف الراجحي ثاني أعلى أرباح، مستحوذا على 28.1 بالمائة من ربحية القطاع.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 24 بالمائة إلى 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

فيما سجل بنك الرياض ثالث أعلى أرباح بـ1.55 مليار ريال (414 مليون دولار)، بنسبة نمو 14.7 بالمائة.

الأناضول