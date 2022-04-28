ليبيا- عقد القائمون على صندوق دعم الزواج اجتماعًا مع إدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بشأن صرف المنح المالية من الصندوق.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع أتى تنفيذًا لتعليمات الوزيرة وفاء الكيلاني بضرورة الإسراع في صرف منحة الزواج لشريحة ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية حول إلية توزيع صكوك المنحة لمستحقيها بعد ان أصبحت جاهزة لدى الصندوق.

وأضاف البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كان قد أقر ردا على كتاب رسمي صادر من الكيلاني منحة مالية بقيمة 50 ألف دينار لذوي الإعاقة الاتفاق على صرفها لـ500 منهم.