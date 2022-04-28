السعودية – جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ونوابه التأكيد على دعم المملكة لليمن.

وهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز في بداية اللقاء في قصر السلام بجدة، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منوها بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني بالخير والأمان.

وجدد حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.

وحضر الاستقبال، عدد من المسؤولين في الحكومة السعودية، ومن الجانب اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك.

المصدر: “عكاظ”