ليبيا – قال المحلل السياسي حمد العشيبي إن إقفال النفط هو ليس وليد الساعة وليس أمرًا مستغربًا عن هذه المليشيات التي اقفلت النفط في عام 2013.

العشيبي أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد: “للأسف الشديد إن من يقف وراء قفل النفط أحد أبناء فبراير أو مشارك فيها وهو باشاآغا، وللأسبوع الثاني على التوالي الخسائر تجاوزت 700 مليون دولار”.

وتابع: “هذه العصابة أقفلت النفط لإفلاسها سياسيًا وعسكريًا ولعدم وجود أي مشروع حقيقي ولا أي دعم إلا هذه الورقة الخبيثة والأداة الرخيصة التي ظنوا أنهم بها يريدون الضغط على حكومة الوحدة الوطنية للتسليم مقابل فتح النفط الذي تجاوز سعره من 112 دولارًا”.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك خيوط اللعب بمن وصفهم بـ”الغزاة” الموجودين الآن في الساحة السياسية الليبية، مبينًا أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الانقسام الحاصل في ليبيا وبإيعاز من رئيس الولايات المتحدة لهؤلاء “الشراذم” في الساحة سينتهي كل شيء وحتى الازمة الليبية لكنهم لا يريدون ذلك، وفقًا لقوله.

كما استطرد بالقول: “لماذا نلجأ للمساومات والمحاصصة، ويقف المجلس الرئاسي في الحياد وهو بمنتهى الضعف والجبن؟ لماذا لا يقف موقفًا قويًا ويصدر قرارات حاسمة ومصيرية لها الأثر الايجابي؟ الأوضاع السياسية في ليبيا رهينه الأوضاع الخارجية أو ما ترسمه الخارجية الليبية في الدول الفاعلة في الملف الليبي”.

وأكد على ضرورة أن تكون الديبلوماسية في الأيام القادمة هي اللاعب الأكبر لتنجح حكومة الوحدة ولتثبت للعالم أنها حكومة تريد التداول السلمي على السلطة ودولة مدنية، بحسب زعمه.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ هل تعتقد أن ممارسات حكومة نواب عقيلة قد تكون عثرة للخطوات نحو توافق سياسي بين النواب والدولة؟

إقفال النفط هو ليس وليد الساعة وليس أمرًا مستغربًا عن هذه المليشيات التي أقفلت النفط في عام 2013 بواسطة الجضران، الآن للأسف الشديد إن من يقف وراء قفل النفط أحد أبناء فبراير أو مشارك فيها وهو باشاآغا، الأسبوع الثاني على التوالي الخسائر تجاوزت 700 مليون دولار.

هذه العصابة أقفلت النفط لإفلاسها سياسيًا وعسكريًا ولعدم وجود أي مشروع حقيقي ولا أي دعم إلا هذه الورقة الخبيثة والأداة الرخيصة التي ظنوا أنهم بها يريدون الضغط على حكومة الوحدة الوطنية للتسليم مقابل فتح النفط الذي تجاوز سعره من 112 دولارًا.

نحن نستغرب صمت الولايات المتحدة الامريكية التي طالما صدعت رؤوسنا بالبيانات عن طريق سفارتها وستيفاني، وتندد بقفل الحقول كالفيل وحقل الشرارة وغيرها، ويتم إغلاقها من البغاة المسلحة، يتم إصدار البيانات من الولايات المتحدة الآن لم نرَ إلا تغريدة أو بغريدتين على استحياء، لكن المدعو باشاآغا وحفتر ومن ورائه عقيلة وحرس المنشآت وكل هذا اللوبي إن لم يجدوا ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وبتوافق دولي لن يستطيعوا التجرؤ على إغلاق النفط، وهو أمر انتقدته الولايات المتحدة أكثر من مرة وقالت إنه يجب أن يكون النفط خارج المساومات السياسية.

الجارة مصر وأعني حكومة الانقلاب التي يقودها الجنرال الانقلابي السيسي، هذه الحكومة وأذرعها الاستخباراتية التي امتدت لإقليم برقة لم تخفِ أطماعها في الشرق الليبي.

المشاورات بين المجلسين لسنا ضدها ولكن يجب أن تجرى في دولة ليس لها ضلوع في قتل ودمار ليبيا وشبابها، كيف نسمح لأنفسنا أن ترعى هذه الدولة الطامعة بأرضنا هذا النوع من المشاورات.

س/ هل تتوقع أن يطول سيناريو انقسام المؤسسات والحكومات الموازية خلال الفترة المقبلة؟

هذا هو السيناريو الموجود وجربناه ما بين حكومة الإنقاذ والوفاق في السابق بالتوازي مع حكومة الثني، وهذا ما سيكون في الأيام القادمة ولن يتراجع هؤلاء عن مواقفهم الخبيثة وتصرفاتهم الدنيئة تجاه الشعب الليبي.

الدبيبة وعائلته نعلم أنهم يعيشون في رغد وميسورو الحال ولن يشعروا بغلاء الأسعار وإقفال النفط وتأخر المرتبات، والمتأثر الوحيد هو الشعب الليبي الذي أصبح يعيش حالة مزرية من الفقر والحاجة، الحكومة الموازية تقوم بضرب الشعب الليبي في معيشته.

يحب أن يتحرك ويخرج للميادين ولكنه تم التضييق عليه في معيشته ولا يقدر أن يخرج مظاهرة ويقف في الميدان لأنه أصبح في عملية تجويع ممنهج.

س/ وبشأن تجميد عمل النواب والدولة؟

المقترح سمعناه من فترة أنه طُرح السؤال على المنفي كونه رئيس المجلس الرئاسي ويشغل منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، لكنه أجاب بسلبية منقطعة النظير، المنفي يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يريد أن يكون طرفًا، والحياد أمر في منتهى الخيانة من الرئاسي.

الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك خيوط اللعبة بهؤلاء الغزاة الموجودين الآن في الساحة السياسية الليبية، الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الانقسام الحاصل في ليبيا وبإيعاز من رئيس الولايات المتحدة لهؤلاء الشراذم في الساحة سينتهي كل شيء وحتى الأزمة الليبية! لكنهم لا يريدون ذلك.

لماذا نلجأ للمساومات والمحاصصة، ويقف المجلس الرئاسي في الحياد وهو منتهى الضعف والجبن؟ لماذا لا يقف موقفًا قويًا ويصدر قرارات حاسمة ومصيرية لها الأثر الايجابي؟

الأوضاع السياسية في ليبيا رهينه الأوضاع الخارجية أو ما ترسمه الخارجية الليبية في الدول الفاعلة في الملف الليبي، لدينا وزارة خارجية ضعيفة وسفراء في 196 دولة في العالم لم نرَ لهم مواقف مشرفة أثناء العدوان على طرابلس؟ على رئيس الحكومة أن يكثف العمل الديبلوماسي مع الدول الفاعلة في الملف الليبي وتوضيح هذا الإشكال الحاصل من هذه المليشيات التي كلما حصل خلاف معهم أقفلوا النفط والطريق الساحلي تارة أخرى، يجب أن تكون الديبلوماسية في الأيام القادمة اللاعب الأكبر لتنجح حكومة الوحدة الوطنية ولتثبت للعالم أنها حكومة تريد التداول السلمي على السلطة ودولة مدنية.

هناك بيع للذمم في المنطقة الشرقية وكل نائب في البرلمان أخذ وزارة لقريبه وتمت التقسيمة في مربوعة عقيلة صالح لمتى هذا السكوت والتردد والسلبية التي تعيشها الديبلوماسية الليبية؟