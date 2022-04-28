 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ64.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ عمليته الخاصة وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يصعّد الغرب بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر.

ميدانيا..

  • سلطات منطقة خيرسون: لن نسمح لأحد بأي حصار مائي لشبه جزيرة القرم
  • العثور على كتاب هتلر في قاعدة لكتيبة “آزوف” الأوكرانية في ماريوبول
  • وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول
  • العثور في خيرسون على قائمة وضعتها السلطات الأوكرانية تضم أسماء قضاة روس
  • سفارة روسيا في واشنطن: خبراء في الولايات المتحدة يبحثون حقيقة وجود المعامل البيولوجية في أوكرانيا

دوليا..

  • وسائل إعلام: كوريا الجنوبية سترسل جزءًا من احتياطاتها من الغاز إلى أوروبا
  • ألمانيا توافق على اعتماد الآلية الروسية لشراء الغاز
  • “آسيا تايمز”: نيودلي تفاجئ واشنطن بموقفها من روسيا وقرارها اعتماد الروبل في التجارة
  • الدوما: أي قائمة للدول راعية الإرهاب ستكون باطلة إن لم تكن الولايات المتحدة على رأسها
  • صحفي تشيكي يصف وزيرة دفاع بلاده بـ”المتخلفة” بعد تصريحاتها المعادية لروسيا
  • السفير الروسي في كندا يرفض بيان البرلمان الكندي حول تعرض أوكرانيا لـ”إبادة جماعية”

المرصد : RT