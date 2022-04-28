ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة أمس الأربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع وفد من غرفة التجارة الليبية الإيطالية، والمتمثلة في رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جون فرانكو، وإدوارد رازتيلي وعمر الماقوري الممثل عن الاستثمار العسكري.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لديوان مجلس الوزراء بنغازي أوجه الاستثمار الليبي الإيطالي، والوقوف على بعض المشاريع المهمة، مثل مشروع الطريق الرابط بين امساعد وراس اجدير، ومشروع إنشاء منطقة تجارية حرة في خليج البمبة، وربط المنطقة التجارية الحرة في خليج البمبة بالمنطقة التجارية الحرة بالكفرة عبر سكة حديدية.

هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض المخططات و الدراسات الخاصة بمشروع المنطقة الحرة خليج البمبة، والذي سيكون من المشاريع الاستثمارية الكبرى في ليبيا، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للعناصر الوطنية.

وشدد على أهمية إستكمال المشاريع السكنية المتوقفة وضرورة إنجازها بأقرب وقت ممكن والتي ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن.

كما نوه النائب إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة الليبية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي، وجعل ليبيا وجهة للمستثمرين من كافة الدول الشقيقة والصديقة.

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