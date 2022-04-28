واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) على مبادرة تشريعية ترمي إلى مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة لبيعها وتحويل عائداتها لكييف عبر مساعدات إنسانية وعسكرية.

وحسب هذا القانون، يتوجب على رئيس الولايات المتحدة جو بايدن “اتخاذ جميع الخطوات المنصوص عليها للمصادرة والاستيلاء في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة على أصول الأجانب الذين جنوا أموالهم جزئيا عن طريق الفساد ويؤيدون السلطات الروسية”.

وتعود بعض هذه الأصول إلى أشخاص ورجال أعمال روس تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم للسلطات الروسية.

وتوضح وثيقة القانون أنه يجب اتخاذ هذه الإجراءات حيال أصول تبلغ قيمتها مليوني دولار أو أكثر، بما في ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسية.

وتنص على “وجوب بيع هذه الأصول واستخدام عائداتها لتقديم المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين”.

كما تهدف إلى استخدام هذه الأموال في “المساعدة الإنسانية والشعب الروسي في مجال الديمقراطية، وبرامج حقوق الإنسان ومراقبتها”.

المصدر: “تاس”