ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني خالد المحجوب إن الجيش قضى على قيادات من تنظيم داعش ووجه ضربات قاسية للتنظيمات الإرهابية.

المحجوب وفي مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أوضح أن التنظيمات المتطرفة في البلاد وحدت صفوفها بعد الضربات القوية التي طالتها، لكن الجيش يتصدى لها.

وتابع المحجوب أن هذه الضربات الموجعة من الجيش دفعت التنظيمات الإرهابية إلى إقامة نوع من الائتلاف فيما بينها، في إشارة إلى جماعات مثل “داعش” و”بوكو حرام” و”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وأردف: “بعض الأرهابيين ينشطون على نحو فردي في الصحراء، ويحاولون إثبات وجودهم عبر عدة أساليب يائسة، مثل السيارات المفخخة”.

ولدى سؤاله عن جنسيات المتطرفين، أشار المحجوب إلى وجود ليبيين، إلى جانب آخرين من دول إفريقية وعربية، موضحًا: “هناك من أتى أيضا من وراء البحر”، في إشارة إلى أوروبا.

كما تحدث المحجوب عن الدور السلبي الذي تلعبه حكومة عبد الحميد الدبيبة التي سماها “حكومة تدوير الأزمة”، واصفًا إياها بـ”العقبة أمام التصدي لفوضى الميليشيات وإقامة الدولة”.