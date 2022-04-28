اليمن – بحثت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، تنفيذ خطة المجلس الرئاسي لتحسين الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “إن رئيس الوزراء (معين عبد الملك) ترأس اجتماعا للجنة المكلفة بإعداد خطة ومتابعة تنفيذ المشاريع العاجلة لتحسين الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن بموجب توجيهات المجلس الرئاسي”.

واستعرض الاجتماع “مصفوفة المشاريع المطلوبة لقطاعات الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة العامة الأشغال والطرق والنقل”.

وأكد عبد الملك خلال الاجتماع على ضرورة “أن تكون خطط التنفيذ وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس فاعلية التنفيذ” دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، خطة لتطوير عاصمة البلاد المؤقتة عدن (جنوب) تتضمن تحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع حيوية في المدينة.

ومنذ سنوات تعاني عدن تدهورا للخدمات الأساسية، لاسيما الكهرباء، والمياه، وسط عجز السلطات المسيطرة على المدينة عن إيجاد الحلول.

وفي مارس/ آذار 2015 أعلن الرئيس اليمني السابق عدن عاصمة مؤقتة لليمن، عقب 5 أشهر من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.

​​​​​​​ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

الأناضول