الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهرين، امس وسط صعود قوي للدولار واقترابه من أعلى مستوياته في 19 عاما، وتزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع التضخم.

وتزداد التوقعات بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في مايو/ أيار المقبل، لمواجهة التضخم الذي صعد لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة (10:07 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر 0.60 بالمئة أو 11.37 دولارا، لتتداول عند 1894 دولارا للأوقية، عند أدنى مستوى منذ نهاية فبراير/ شباط.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.62 بالمئة أو 11.80 دولارا، لتسجل 1892.30 دولارا للأوقية.

وتأثرت أسعار الذهب سلبا بارتفاع الدولار مع زيادة احتمالات قوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وكلما ارتفع الدولار قلت جاذبية الذهب لارتفاع كلفة اقتنائه على حاملي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.37 بالمئة عند 102.70 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ عام 2003.

الأناضول