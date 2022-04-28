انخفاض أسعار العقود الآجلة للذهب بضغط قوة الدولار

انخفاض أسعار العقود الآجلة للذهب بضغط قوة الدولار

الولايات المتحدة – انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب، الخميس، عند أدنى مستوى في شهرين، وسط صعود قوي للدولار الأمريكي، وقرب رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتزداد التوقعات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، لمواجهة التضخم الذي صعد لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وعند الساعة (08:41 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.14 بالمئة أو 2.7 دولار، لتسجل 1886 دولارا للأوقية.

وغيرت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر انخفاضها في بداية الجلسة إلى ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة أو 2.18 دولار، لتتداول عند 1888.28 دولارا للأوقية.

وتتداول أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها المسجلة منذ شهرين منذ بدء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة للاستثمار ومنها المعدن الأصفر.

ومؤخرا، تأثرت أسعار الذهب سلبا بارتفاع الدولار مع زيادة احتمالات قوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية؛ وكلما ارتفع الدولار قلت جاذبية الذهب لارتفاع كلفة اقتنائه على حاملي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.51 بالمئة عند 103.48 نقاط، قرب أعلى مستوياته منذ عام 2003.

الأناضول