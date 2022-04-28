ليبيا – قال رئيس نقابة الخبازين أبو خريص محمد إنه تم اعتماد آلية عمل لجنة الأمن الغذائي ورصد 80 مليون دينار لتوريد الدقيق جاهزًا كمرحلة أولى من مهامها من خلال العروض الواردة للجنة من الأسواق العالمية.

بوخريص اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الكمية المتفق على توريدها تقدر بنحو 150 ألف طن تكفي احتياج المستهلك لشهرين أو ثلاثة أشهر، وأن الكمية سيتم توريدها عبر صندوق موازنة الأسعار، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا آلية توزيع الدقيق على المخابز.

وأكد أن مخزون القمح وفق الكميات التي وصلت إلى الموانئ مطمئن ويسد الاحتياجات لثلاثة أشهر قادمة، مشددًا على ضرورة العمل على تكوين مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر قادمة بسبب الأحداث العالمية.

ونوّه إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تفعيل مجلس الحبوب وفق ما هو متوفر لديهم من معلومات.