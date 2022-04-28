أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع، امس وسط استقرار أسعار النفط الخام، فيما صعدت أسهم الطاقة بالمؤشر السعودي وتلقى مؤشر دبي دعما من أسهم عقارية.

وشهدت أسعار الخام استقرارا نسبيا وتحركت في نطاق أقل من دولارين صعودا وهبوطا.

وبحلول الساعة 12:43 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يوليو/ تموز، عند 104.04 دولارات للبرميل، بانخفاض 0.57 سنتا أو 0.54 بالمئة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/ حزيران بمقدار 85 سنتا أو 0.84 بالمئة، إلى 100.85 دولار للبرميل.

وقفز مؤشر السوق السعودية 1.04 بالمئة إلى 13643.9 نقطة، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم الهيدروكربون، فارتفع سهم “سابك” و”أرامكو” 3.04 و2.31 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.59 بالمئة إلى 3687.7 نقطة، مدفوعا خصوصا بمكاسب أسهم عقارية بقيادة “الاتحاد” مرتفعا 1.75 بالمئة، وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.66 بالمئة.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي 0.13 بالمئة إلى 10006.5 نقاط، وقاد الخسائر سهم “أسمنت الفجيرة” منخفضا 8.7 بالمئة، وتراجع سهم “اتصالات” 1.54 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.14 بالمئة إلى 13613.2 نقطة، وقاد الخسائر سهم مجمع المناعي منخفضا 6.62 بالمئة، وتراجع سهما منتجي البتروكيماويات “مسيعيد” و”صناعات قطر” 3.58 و2.76 بالمئة على الترتيب.

وانخفض المؤشر الأول في سوق الكويت 0.19 بالمئة إلى 9262.65 نقطة، وقاد الخسائر سهم “اكتتاب القابضة” منخفضا 24 بالمئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني 0.19 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 0.51 بالمئة إلى 4161.3 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الصفاء للأغذية” منخفضا 5.26 بالمئة، ونزل سهم “أوريدو” للاتصالات 3.45 بالمئة.

وفي البحرين، هبط المؤشر 1.03 بالمئة إلى 2038.3 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم مصرفية بقيادة البنك الأهلي المتحد، منخفضا 0.99 بالمئة.

الأناضول